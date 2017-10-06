В Архангельске подходит к концу ремонт дорог

На большинстве участков архангельских улиц завершается второй этап ремонта дорог. Приемка работ будет осуществляться по результатам лабораторных исследований и комиссионного осмотра.

Дорожникам еще предстоит нанести верхнее покрытие на ул. Стрелковая и ул. Розинга. На 97% выполнены работы на ул. Никитова, где остается лишь заасфальтировать заездной карман и один съезд. На ул. Гагарина верхнее покрытие нанесено на 95% ремонтируемой территории, однако возникла необходимость провести дополнительную работу по выравниванию колодцев, которую подрядчик планирует завершить сегодня.

Ранее дорожники уже провели работы на следующих участках: ул. Дачная от пр. Ленинградский до Окружного шоссе; ул. Вельская от ул. Ильинская до ул. Первомайская; ул. Тыко Вылки от ул. Розинга до проезда Сибиряковцев; ул. Комсомольская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал; пр. Новгородский от ул. Воскресенская до ул. Поморская; ул. Советская от ул. Усть-Двинская до ул. Терехина; ул. Урицкого от ул. Тимме до пр. Обводный канал.



