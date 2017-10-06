Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.10.17
1034
04.10.17
822
05.10.17
699
05.10.17
679
04.10.17
670
05.10.17
619
04.10.17
611
реклама
реклама
Новости компаний
05.10.17
225
04.10.17
150
05.10.17
148
04.10.17
142
05.10.17
141
05.10.17
138
04.10.17
132
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В Архангельске подходит к концу ремонт дорог

сегодня 12:43
37 1
На большинстве участков архангельских улиц завершается второй этап ремонта дорог. Приемка работ будет осуществляться по результатам лабораторных исследований и комиссионного осмотра.
 >
Фото: 1tulatv.ru

Дорожникам еще предстоит нанести верхнее покрытие на ул. Стрелковая и ул. Розинга. На 97% выполнены работы на ул. Никитова, где остается лишь заасфальтировать заездной карман и один съезд. На ул. Гагарина верхнее покрытие нанесено на 95% ремонтируемой территории, однако возникла необходимость провести дополнительную работу по выравниванию колодцев, которую подрядчик планирует завершить сегодня.

Ранее дорожники уже провели работы на следующих участках: ул. Дачная от пр. Ленинградский до Окружного шоссе;  ул. Вельская от ул. Ильинская до ул. Первомайская; ул. Тыко Вылки от ул. Розинга до проезда Сибиряковцев; ул. Комсомольская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал;  пр. Новгородский от ул. Воскресенская до ул. Поморская; ул. Советская от ул. Усть-Двинская до ул. Терехина; ул. Урицкого от ул. Тимме до пр. Обводный канал.


 

37 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
kemastreet
06.10.17
12:50
Ремонт дорог в Архангельске давно подошёл к концу...
 
+ 0 -
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Нормализовать подачу воды в жилые дома Архангельска планируется к полудню
Общество | Новости раздела
 
В Архангельске подходит к концу ремонт дорог
В Архангельске подходит к концу ремонт дорог
На большинстве участков архангельских улиц завершается второй этап ремонта дорог. Приемка работ будет осуществляться по результатам лабораторных исследований и комиссионного осмотра.
сегодня 12:43
38 1
kemastreet: Ремонт дорог в Архангельске давно подошёл к концу......
 
В Поморье работодатель поплатился штрафом за «забывчивость» алиментщика
В Поморье работодатель поплатился штрафом за «забывчивость» алиментщика
В Архангельской области работодатель привлечён к административной ответственности за нарушение в перечислении алиментов. Должник должен был платить деньги своему ребенку, который находился в детдоме. Он работал, а вот о малыше позабыл.
сегодня 12:26
55
 
Тайно живший неделю на даче у бывшей сожительницы бездомный попал под статью
Тайно живший неделю на даче у бывшей сожительницы бездомный попал под статью
Мужчина снес навесной замок на входной двери и проник в дом на дачном участке в СНТ «Ягодник» Приморского района. Хозяйка была возмущена таким поведением своего бывшего возлюбленного. Возбуждено уголовное дело.
сегодня 11:51
112
 
Затонувший под Архангельском буксир «Кадников» мог стать жертвой диверсии
Затонувший под Архангельском буксир «Кадников» мог стать жертвой диверсии
В истории с затоплением судна прослеживается криминальный оттенок. В результате осмотра буксира водолазами зафиксированы следы возможных противоправных действий третьих лиц.
сегодня 11:47
179 1
kemastreet: Следы ведут в Сирию......
 
Новый речной вокзал в Архангельске планируют сдать к навигации 2019 года
Новый речной вокзал в Архангельске планируют сдать к навигации 2019 года
Новый социально важный объект уже не первый год ожидают жители островных территорий областного центра и Приморского района. До конца года строители планируют завершить забивку первых свай.
сегодня 11:14
400
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080