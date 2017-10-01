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Общество | Главные новости

В Архангельске подвели итоги спартакиады среди частных охранных организаций

сегодня 18:38
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В областном центре состоялась спартакиада среди работников ЧОПов. Организатором соревнований выступил координационный совет по взаимодействию с частными охранными организациями при управлении Росгвардии по Архангельской области.
 
 
 
 
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В течение трех дней участники спартакиады демонстрировали навыки физической подготовки и сдавали теоретические экзамены на знание правовых основ частной охранной деятельности. Самым зрелищным этапом соревнований стала сдача нормативов по огневой подготовке. Охранникам предстояло выполнить три упражнения по практической стрельбе из служебного оружия.

Как и в прошлом году, победителем спартакиады стала команда «Титан-Щит», на втором месте – «Помор-Щит», замкнули тройку призеров представители команды «Лидер».

Грамоты победителям вручили представитель Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии майор полиции Сергей Макаров и заместитель председателя Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями Александр Цегалко. Тех охранников, кто успешно справился со всеми испытаниями, освободили от предстоящей периодической проверки.

От лица руководства регионального управления Росгвардии Сергей Макаров поздравил участников соревнований с высокими результатами, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории области.
Автор: fsvng_ao
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