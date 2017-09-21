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Общество | Главные новости

В Архангельске приставы вышли на должника через покупателя его квартиры

сегодня 11:06
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Оказалось, что задолжавший кредит архангелогородец продал недвижимость в рассрочку. Этим и воспользовались судебные приставы, связавшись с новым владельцем жилья.
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Житель Архангельска задолжал финансовой организации 93,5 тысяч рублей. Видимо, возвращение кредита не входило в планы мужчины, поэтому, даже после возбуждения исполнительного производства, он на контакт с судебным приставом не шёл, скрывался и никаких мер к погашению долга не предпринимал.

Официально должник нигде не работал, никакого имущества в собственности у него не было. Между тем к приставам поступила информация, что ещё до возбуждения исполнительного производства гражданин продал свою квартиру. Согласно договору купли-продажи покупатель вносил денежные средства за приобретённую недвижимость тремя платежами через определённые временные промежутки, и последний платёж в размере 465 тысяч рублей должен был состояться в конце сентября.

Незамедлительно судебным приставом было вынесено постановление об аресте дебиторской задолженности. Нового собственника жилплощади известили о том, что часть денежных средств необходимо перевести на депозитный счёт отдела судебных приставов. Судя по всему, между покупателем и продавцом состоялся разговор, и уже через несколько дней должник полностью погасил задолженность по кредиту.
 
Автор: ssp
84 0
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