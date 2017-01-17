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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске приступили к оборудованию единственной городской иордани

Начались подготовительные работы по организации Крещенской купели в русле Северной Двины напротив храма Блаженной Ксении Петербургской, который находится в Маймаксе.

Инициативная группа, состоящая в основном из прихожан храма, обустраивает крещенскую купель, чтобы все желающие могли в цивилизованных и безопасных условиях совершить обряд крещенского купания. Обычно на Крещение сюда приезжает около трех тысяч верующих.

Настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской протоиерей Олег Шевчук подчеркнул, что все желающие совершить традиционный крещенский обряд должны трезво оценивать свои силы и состояние здоровья, не пить воду, в которую окунают свое тело и приходить с благими помыслами.

Всем крещеным людям в праздник нужно быть на службе в храме, а затем помолиться вместе со всеми на чине великого водосвятия.

По результатам заседания рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, связанных с празднованием Крещения Господня, принято решение предупредить, что купание в воде, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов, может привести к развитию инфекционных заболеваний.

Главное - не пить воду из иорданей и не набирать ее в емкости для дальнейшего употребления.

Великое освещение воды у храма начнется в полдень 18 января, а с 12.30 иордань будет доступна для купания, которые продлятся до семи вечера 19 января.

 

  
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просмотров: 315
дата: 17.01.17 | 16:23
комментариев: 2
0 0
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Комментарии пользователей
Boater (2)
Не пить воду из иорданей и не есть желтый снег. Даже во время санкций.
17.01.17
21:14
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Vadimych (1)
Великое освЕщение воды. О, Боже, вбей грамотность в головы своих адептов! Чтобы хотя бы видели разницу между осЕщением и освЯщением. Они оскор***ют мои чувства ! :)
17.01.17
20:52
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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