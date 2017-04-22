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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске родные и сослуживцы почтили память погибшего сотрудника СОБРа

22 апреля - день памяти бойца специального отряда быстрого реагирования Олега Николаевича Кошмала.
В этот день 12 лет назад на участке дороги Алпатово-Чернокозово Чеченской республики автоколонна с правоохранителями возвращалась в пункт дислокации после выполнения задания. Автомобиль боевой охраны, в котором находился сотрудник архангельского СОБРа Олег Кошмал, подвергся обстрелу. В результате боестолкновения майор милиции погиб. У него остались жена и дочь.

Олег Николаевич Кошмал родился 1 ноября 1972 года в Архангельске, в 1993 году поступил на службу в органы внутренних дел. На момент гибели занимал должность старшего оперуполномоченного боевого отделения отряда милиции специального назначения. За время службы награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» 3-ей степени и «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Указом Президента России посмертно награжден «Орденом мужества».

На месте гибели майора милиции в Наурском районе Чеченской республики установлен памятный крест. На здании школы №1 города Архангельска, в которой обучался Олег Кошмал, установлена памятная доска. Сегодня почтить память бойца на Мемориале павшим войнам Вологодского кладбища собрались родные Олега Николаевича и его друзья и коллеги из территориального управления Росгвардии.
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автор: fsvng_ao
просмотров: 27
дата: 22.04.17 | 13:42
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