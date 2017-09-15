В Архангелське росгвардейцы задержали напавшего с ножом на женщину дебошира
сегодня 13:05
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Наряд вневедомственной охраны, неся службу по обеспечению общественного порядка, обезвредил мужчину, напавшего с ножом в руках на посетительницу заведения. Инцидент произошел накануне около 23 часов возле одного из кафе на Ленинградском проспекте.
Мужчина схватил женщину за волосы и попытался приставить клинок к горлу. Моментально оценив обстановку, сотрудники Росгвардии задержали и обезоружили нападавшего. Посетительница кафе не пострадала.
64-летний задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог объяснить мотивы своего поступка. 34-летней женщине помощь медиков не понадобилась. Мужчину передали следственно-оперативной группе.