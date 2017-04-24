В столице Поморья проходят сборы национальной команды России. В её составе студенты средних профессиональных образовательных организаций.

Ребята готовятся к выступлению на чемпионатах, проводимых под эгидой международного движения WorldSkills в компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы".

Напомним, WorldSkills - это некоммерческое движение, призванное популяризировать рабочие специальности. Турниры включают в себя открытые соревнования по различным профессиям (компетенциям).

Сборы российской команды проходят на базе Архангельского техникума строительства и городского хозяйства. Его возможности позволяют организовать практические занятия для ребят, которые готовятся к состязаниям мирового уровня.



Сборы российской WorldSkills-команды будут продолжаться в течение 10 дней. В результате станет ясно, кто будет представлять Россию на чемпионате мира, который пройдёт в Абу-Даби.



Напомним, весной 2016 года Архангельская область официально вступила в движение WorldSkills. В феврале 2017 года в столице региона прошёл первый чемпионат студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья». Второй турнир обещает стать более масштабным.

- Мы обязательно включим в программу соревнований компетенцию «Сухое строительство и штукатурные работы», постараемся расширить спектр направлений и за счёт профессий, связанных с машиностроением, - рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. - Если на первом чемпионате было представлено пять компетенций, то планируем, что на втором турнире наши студенты будут соревноваться по 10 направлениям.