В Архангельске семьдесят хвостатых мурлык ищут дом в преддверии Нового года

Информацию о ЧП разместила в социальных сетях организатор приюта Людмила Березина. Здание, где располагался котодом признано аварийным и сходит со свай. На сегодняшний день ситуация с поиском нового помещения для «Мяутки» критичная. Вариантов нет. 70 хвостатым срочно требуется временный, а может и постоянный, дом.Архангелогородцев призывают не быть равнодушными и взять животных себе. Подробная информация по телефону: 89025044467.