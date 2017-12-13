В Архангельске семьдесят хвостатых мурлык ищут дом в преддверии Нового года
сегодня 20:12
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Единственный в областном центре кошачий дом «Мяутка» расформировывают. 70 кошек нуждаются в приюте.
Информацию о ЧП разместила в социальных сетях организатор приюта Людмила Березина. Здание, где располагался котодом признано аварийным и сходит со свай. На сегодняшний день ситуация с поиском нового помещения для «Мяутки» критичная. Вариантов нет. 70 хвостатым срочно требуется временный, а может и постоянный, дом.
Архангелогородцев призывают не быть равнодушными и взять животных себе. Подробная информация по телефону: 89025044467.