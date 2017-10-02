В Архангельске семейная пара риэлторов организовала убийство ветерана войны

Двое супругов, занимавшихся оказанием услуг по продаже недвижимости, предложили свою помощь 87-летнему дедушке. Получив отказ, бандиты убили ветерана и его сестру.

Семейная пара риэлторов решила силой завладеть квартирой, отказавшегося от их услуг престарелого ветерана Великой Отечественной войны и его 77-летней сестры. Через двух пособников, которые помогали им в ведении бизнеса, они нашли исполнителей убийства.

Днем 11 сентября киллеры задушили пенсионерку, заманив ее в свою автомашину. Затем взяли у неё ключи от квартиры и задушили хозяина жилья — ветерана войны. Тела убитых бандиты вывезли за пределы города и и сбросили в реку Юрас.

Незаконное переоформление квартиры риэлторы завершить не смогли, их действия пресекли сотрудники полиции.

Сейчас все организаторы и исполнители убийства находятся под стражей. Пятеро из них частично признали свою вину. По версии следствия, организатором преступления была женщина-риэлтор, она вину признать отказалась. Следствие продолжается.