За минувшую неделю в областном центре зарегистрировано 3 595 случаев заболевания ОРВИ (среди них 2 182 ребенка) и 20 человек заразились гриппом. Были госпитализированы 68 человек, в том числе 50 детей.

Всего в Архангельской области зарегистрировано 12 729 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе у детей – 7 842. Показатель заболеваемости всего населения составил 112,6 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 15,1 %.



В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ за прошедшую неделю в области полностью закрыты 5 детских дошкольных организаций в Виноградовском (3), Каргопольском (1), Холмогорском (1) районах. Частично закрыты 6 классов в 5 школах в городах Архангельск (1) и Северодвинск (3), Плесецком районе (1), 5 групп в 4 детских дошкольных организациях в Каргопольском (2), Лешуконском (1), Пинежском (1) районах.



А вот в Архангельске уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах снизился. С 14 февраля карантин был отменен. В Северодвинске ограничительные мероприятия продолжены.

