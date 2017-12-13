В Архангельске сотруднику Росимущества предъявлено обвинение в коррупции

Завершилось расследование уголовного дела в отношении сотрудника межрегионального территориального управления Росимущества, который обвиняется в получении двух взяток общей суммой более 6 миллионов рублей.

Следствие установило, что в 2017 году заместитель руководителя территориального управления Росимущества в Архангельске через посредника получил взятку в размере более 3 млн. рублей от предпринимателя. Чиновник должен был обеспечить победу бизнесмена в аукционе по аренде земельного участка в Устьянском районе.

Этот же сотрудник через своего знакомого потребовал взятку в размере почти 3,5 млн рублей за помощь в победе в аукционе по продаже нежилого помещения начальной стоимостью около 17 млн. рублей.

22 мая 2017 года при получении части взятки чиновник был задержан. Им оказался подполковник полиции в отставке Михаил Шмырев. На допросе он свою вину не признал, посредник во взяточничестве во всем сознался.