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Общество | Главные новости

В Архангельске сотруднику Росимущества предъявлено обвинение в коррупции

сегодня 09:57
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Завершилось расследование уголовного дела в отношении сотрудника межрегионального территориального управления Росимущества, который обвиняется в получении двух взяток общей суммой более 6 миллионов рублей.
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Фото: ipboss.guru
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Следствие установило, что в 2017 году заместитель руководителя территориального управления Росимущества в Архангельске через посредника получил взятку в размере более 3 млн. рублей от предпринимателя. Чиновник должен был обеспечить победу бизнесмена в аукционе по аренде земельного участка в Устьянском районе.

Этот же сотрудник через своего знакомого потребовал взятку в размере почти 3,5 млн рублей за помощь в победе в аукционе по продаже нежилого помещения начальной стоимостью около 17 млн. рублей.

22 мая 2017 года при получении части взятки чиновник был задержан. Им оказался подполковник полиции в отставке Михаил Шмырев. На допросе он свою вину не признал, посредник во взяточничестве во всем сознался. 

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