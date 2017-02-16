В рамках благотворительного мероприятия в крупных торговых комплексах города установлены прозрачные урны для сбора пожертвований от жителей города, небезучастных к судьбе детей с ограниченными возможностями.

В рамках благотворительного мероприятия в крупных торговых комплексах города установлены прозрачные урны для сбора пожертвований от жителей города, небезучастных к судьбе особенных детей: «Собранные средства пойдут на приобретение медикаментов, на покупку аппаратов, необходимых для поддержания жизнедеятельности ребенка, на средства ухода и другие средства реабилитации», - рассказала директор Центра Нэлла Пономарева.



Она обратила внимание, что все желающие могут оказать помощь семьям с особенными детками, перечислив денежные средства на специальный счет:



Государственное автономное учреждение Архангельской области

«Центр поддержки молодой семьи»

Директор: Пономарева Нэлла Олеговна

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Электр. адрес: occzs@atnet.ru

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Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ГАУ Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» л/с 30246Э18110).



