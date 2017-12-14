В Архангельске студенты обучат всех желающих технике скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба подходит для людей разного возраста и особенно для тех, кто старше 50. Заниматься этим спортом можно везде, главное, чтобы была дорожка. Во время занятия скандинавской ходьбой прорабатываются мышцы верхнего плечевого корпуса, пресса, спины и нижних конечностей.«Скандинавская ходьба — молодой вид спорта, поэтому нам бы хотелось, чтобы именно студенты стали инструкторами. В течение двух недель они готовились и отрабатывали практические навыки. Участникам мастер-класса расскажут о технике выполнения, основных ошибках, о том, как правильно подобрать палки и какую лучше делать разминку. Желательно принести свой инвентарь», — рассказывает заведующая кафедрой спортивных дисциплин Ольга Румянцева.