Накануне на пятом этаже бывшего общежития на улице Дзержинского произошёл пожар. Испуганная женщина на улице просила помощи. В комнатах находились люди, а дверь в блок-секцию была закрыта на замок, открыть который мешает дым.

Трое очевидцев согласились помочь. Сквозь дым они добрались до нужных комнат, открыли дверь и обнаружили лежащую на полу девушку. Молодые люди вынесли её на улицу, где уже подъезжала бригада скорой помощи. Северянка была госпитализирована, сейчас её здоровью ничего не угрожает.

Прибывшими пожарными по автолестнице из окон были эвакуированы еще 4 девушки.

Как передаёт arh112, действия троих смелых парней сыграли решающую роль в спасении девушки. В главном управлении МЧС России по Архангельской области будет рассматриваться вопрос об их награждении.