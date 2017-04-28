Изъятие транспортного средства как орудия совершения правонарушения власти начали практиковать со вчерашнего дня. Автомобили у нелегальных таксистов будут изыматься на срок до двух месяцев.

Действенное средство борьбы с нарушителями правил перевозок на такси было применено в ходе очередного совместного рейда городского ГИБДД и специалистов регионального минтранса.



На парковке возле железнодорожного вокзала был задержан таксист, у которого отсутствовал путевой лист с отметкой о прохождении технического контроля транспортного средства и предрейсового медицинского контроля. Эти документы для водителя такси являются обязательными, отметили в министерстве транспорта Архангельской области. Автомобиль был изъят при помощи эвакуатора после составления протокола.

— Такие меры по отношению к таксистам-нарушителям применены в Архангельской области впервые и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и легализацию таксистов, которые сегодня не соблюдают установленные правила, – пояснил ведущий консультант минтранса Олег Белозёров.

Он рассказал, что в Московской области только за первые два месяца 2017 года было изъято около 1200 автомобилей. Такая практика является более действенной, чем обычный штраф.

— Автомобили нарушителей могут изыматься до вынесения постановления по делу на срок до двух месяцев, после чего будут возвращены владельцу, – уточнил Олег Белозёров.

Отметим, что только в первом квартале 2017 года в Архангельской области составлено около 150 административных материалов в отношении водителей такси и юридических лиц, осуществляющих данные перевозки с нарушениями.

Помимо применения изъятия автотранспортных средств, прорабатываются и другие действия, направленные на легализацию таксистов. В частности, региональным минтрансом совместно с мэрией Архангельска и ГИБДД обсуждается установка в городе специальных знаков «Стоянка легкового такси», где смогут останавливаться только легальные перевозчики, имеющие разрешение на осуществление данного вида деятельности.