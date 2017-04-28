наверх
Новости Архангельска
28 апреля, пятница 13:15
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
27.04.17
Изучение итальянского языка начинается с открытых уроков в «Полиглоте»
113
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
89
27.04.17
Принимаются заявки на участие в III Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету 2017»
82
27.04.17
Команда «Водник» присоединяется к акции «Мы помним! Мы гордимся!»
78
27.04.17
72 минуты чтения книг о войне ждет посетителей архангельской библиотеки
75
27.04.17
Известный архангельский документалист представил свое телевизионное творчество
69
27.04.17
Творческий морской фестиваль будет проходить в Архангельске до середины лета
69
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске у таксистов-нелегалов начали отбирать автомобили

Изъятие транспортного средства как орудия совершения правонарушения власти начали практиковать со вчерашнего дня. Автомобили у нелегальных таксистов будут изыматься на срок до двух месяцев.

Действенное средство борьбы с нарушителями правил перевозок на такси было применено в ходе очередного совместного рейда городского ГИБДД и специалистов регионального минтранса.

На парковке возле железнодорожного вокзала был задержан таксист, у которого отсутствовал путевой лист с отметкой о прохождении технического контроля транспортного средства и предрейсового медицинского контроля. Эти документы для водителя такси являются обязательными, отметили в министерстве транспорта Архангельской области. Автомобиль был изъят при помощи эвакуатора после составления протокола.

— Такие меры по отношению к таксистам-нарушителям применены в Архангельской области впервые и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и легализацию таксистов, которые сегодня не соблюдают установленные правила, – пояснил ведущий консультант минтранса Олег Белозёров.

Он рассказал, что в Московской области только за первые два месяца 2017 года было изъято около 1200 автомобилей. Такая практика является более действенной, чем обычный штраф. 

— Автомобили нарушителей могут изыматься до вынесения постановления по делу на срок до двух месяцев, после чего будут возвращены владельцу, – уточнил Олег Белозёров.

Отметим, что только в первом квартале 2017 года в Архангельской области составлено около 150 административных материалов в отношении водителей такси и юридических лиц, осуществляющих данные перевозки с нарушениями.

Помимо применения изъятия автотранспортных средств, прорабатываются и другие действия, направленные на легализацию таксистов. В частности, региональным минтрансом совместно с мэрией Архангельска и ГИБДД обсуждается установка в городе специальных знаков «Стоянка легкового такси», где смогут останавливаться только легальные перевозчики, имеющие разрешение на осуществление данного вида деятельности.

  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 74
дата: 28.04.17 | 12:49
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080