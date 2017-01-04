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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске ушла из жизни главный голос областного радиоэфира Людмила Мухортова

После тяжелой болезни на 68 году скончалась журналист радио «Поморье» Людмила Мухортова. Любимой профессии она отдала более 40 лет жизни.

Людмила Дмитриевна родилась в Сыктывкаре, а в Архангельск приехала по распределению после окончания факультета журналистики Ленинградского университета.

На радио «Поморье» она прошла путь от корреспондента до главного редактора. Её голос без преувеличения знал каждый архангелогородец.

Любимыми темами репортажей Людмилы Мухортовой были экономика, региональная политика, общество. О сложном она умела рассказать слушателям просто, понятно и никогда не стеснялась высказывать свою авторскую позицию.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

  
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просмотров: 1900
дата: 04.01.17 | 11:38
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
Александр Е. (2)
Я помню её голос до сих пор. Хотя мне почти 40.
05.01.17
01:31
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Fialka (1)
Как жаль... Голос действительно незабываемый.
04.01.17
12:27
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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