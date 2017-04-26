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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Очередной случай вандализма на автобусной остановке произошел в Архангельске

Объекты благоустройства города вновь стали мишенью для хулиганов. В этот раз пострадал остановочный комплекс в самом центре города. Вандалы минувшей ночью разбили стекло павильона ожидания автобусов, расположенного у кинотеатра «Мир».

Данный остановочный комплекс появился несколько лет назад в рамках бизнес-проекта по обустройству городской среды «Реклама с пользой», который реализуется агентством наружной рекламы «Факел» в Архангельске. Современные павильоны ожидания общественного транснпорта предприниматели устанавливают и содержат за свой счет.

Журналисты сайта News29 связались с руководителем агентства Сергеем Долгобородовым, который в телефонном разговоре пояснил, что это далеко не первый случай вандализма в отношении так называемой «уличной мебели».

«Время от времени наши остановки страдают от рук невоспитанных архангелогородцев. После каждого такого случая компания прикладывает максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки привести поврежденный объект в порядок. Данные действия никак не повлияют на планы компании по инвестированию средств в «уличную мебель» и увеличению количества мест установки павильонов ожидания транспорта», - резмировал директор АНР «Факел».

Рекламщики просят откликнуться очевидцев произошедшего, позвонив в компанию по телефону: 285-000.

  
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просмотров: 354
дата: 26.04.17 | 15:56
комментариев: 3
0 1
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Комментарии пользователей
vandal (2)
клевета, я ночью спал...
26.04.17
17:01
+
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Vadimych (1)
Проект "Реклама с пользой" Если под пользой рассматривать остановку, выходит, что от рекламы пользы нет . А там, не полицейская управа напротив через дорогу, кстати? То ёлки голубые у них чуть не под окнами рубят, то остановку громят.
26.04.17
16:28
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