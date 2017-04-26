Объекты благоустройства города вновь стали мишенью для хулиганов. В этот раз пострадал остановочный комплекс в самом центре города. Вандалы минувшей ночью разбили стекло павильона ожидания автобусов, расположенного у кинотеатра «Мир».

Данный остановочный комплекс появился несколько лет назад в рамках бизнес-проекта по обустройству городской среды «Реклама с пользой», который реализуется агентством наружной рекламы «Факел» в Архангельске. Современные павильоны ожидания общественного транснпорта предприниматели устанавливают и содержат за свой счет.

Журналисты сайта News29 связались с руководителем агентства Сергеем Долгобородовым, который в телефонном разговоре пояснил, что это далеко не первый случай вандализма в отношении так называемой «уличной мебели».



«Время от времени наши остановки страдают от рук невоспитанных архангелогородцев. После каждого такого случая компания прикладывает максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки привести поврежденный объект в порядок. Данные действия никак не повлияют на планы компании по инвестированию средств в «уличную мебель» и увеличению количества мест установки павильонов ожидания транспорта», - резмировал директор АНР «Факел».

Рекламщики просят откликнуться очевидцев произошедшего, позвонив в компанию по телефону: 285-000.