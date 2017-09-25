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Общество | Главные новости

Уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими возбуждено в Архангельске

сегодня 15:07
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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя «Рено», который устроил смертельное ДТП под Архангельском. Мужчина допустил съезд с дороги и оказался в реке. В машине находились 6 пассажиров, трое погибли.
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Фото: zr.ru
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Среди погибших оказались двое детей: двухлетний сын водителя легковушки и 11-летняя девочка. Водитель и его 28-летняя супруга от госпитализации отказались.
 
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Санкции предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Есть версия, что водитель легковушки был в неадекватном состоянии. Причинной трагедии могло послужить опьянение: наркотическое или алкогольное должна указать экспертиза.
 
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