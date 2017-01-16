До настоящего времени условия заключенных договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на улице Воронина
не выполнены, строительство объекта не ведется
.
При этом, как пояснили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области, в период с января по март 2016 года директором общества «Стройресурс» Андреем Колмаковым допущено расходование средств дольщиков в сумме 15,1 млн. рублей не по целевому назначению.
Напомним, 12 декабря 2016 года обманутые дольщики пришли к зданию областного правительства с требованиями обратить внимание региональных властей на несправедливость, связанную с вседозволенностью застройщика.
15:09