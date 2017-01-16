Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика Инициатор строительства жилого комплекса «Ленинградский», обманувший множество архангельских дольщиков, будет привлечён к уголовной ответственности. В отношении директора ООО «Стройресурс» возбуждено дело о нецелевом расходовании средств.



При этом, как пояснили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области, в период с января по март 2016 года директором общества «Стройресурс» Андреем Колмаковым допущено расходование средств дольщиков в сумме 15,1 млн. рублей не по целевому назначению.



Напомним, 12 декабря 2016 года обманутые дольщики пришли к зданию областного правительства с требованиями обратить внимание региональных властей на несправедливость, связанную с вседозволенностью застройщика. До настоящего времени условия заключенных договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на улице Воронина не выполнены, строительство объекта не ведется При этом, как пояснили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области, в период с января по март 2016 года директором общества «Стройресурс» Андреем Колмаковым допущено расходование средств дольщиков в сумме 15,1 млн. рублей не по целевому назначению.Напомним, версия для печати просмотров: 1238

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: novostroy29.ru Фотография из 1 | закрыть