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Архангельск: Общество

     

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В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика

Инициатор строительства жилого комплекса «Ленинградский», обманувший множество архангельских дольщиков, будет привлечён к уголовной ответственности. В отношении директора ООО «Стройресурс» возбуждено дело о нецелевом расходовании средств.
До настоящего времени условия заключенных договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на улице Воронина не выполнены, строительство объекта не ведется.

При этом, как пояснили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области, в период с января по март 2016 года директором общества «Стройресурс» Андреем Колмаковым допущено расходование средств дольщиков в сумме 15,1 млн. рублей не по целевому назначению. 

Напомним, 12 декабря 2016 года обманутые дольщики пришли к зданию областного правительства с требованиями обратить внимание региональных властей на несправедливость, связанную с вседозволенностью застройщика. 
 
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просмотров: 1238
дата: 16.01.17 | 13:13
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
Тюю. Ущерб больше миллиона. Значит смешной штраф и условка. Куда действенно средства 90-х, утюг и паяльник.
16.01.17
15:09
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