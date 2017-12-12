В Архангельске впервые пройдет фестиваль для любителей робототехники
сегодня 15:09
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Школа робототехники организует первый открытый региональный фестиваль среди школьников «РобоФест – 2018». Он развернется в стенах областного Дома молодежи.
Победители регионального отбора отправятся на всероссийский этап в Москву. На фестивале развернется яркое робототехническое событие – соревнование лучших команд Архангельской области.
Для участников доступны следующие номинации:
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Jr. FIRST LegoLeague - для детей 6-8 лет;
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Hello, Robot! Lego (две возрастные группы) – для учащихся 3-6 классов;
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Hello, Robot! Open (две возрастные группы) – для учащихся 3-9 классов;
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РобоКарусель – для учащихся 7-11 классов.
Подать заявку можно до 24 декабря. Все регламенты соревнований и дополнительную информацию можно найти на странице
мероприятия.