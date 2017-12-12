Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
11.12.17
2262
11.12.17
1321
10.12.17
1128
11.12.17
860
11.12.17
736
10.12.17
721
11.12.17
666
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В Архангельске впервые пройдет фестиваль для любителей робототехники

сегодня 15:09
84 0
Школа робототехники организует первый открытый региональный фестиваль среди школьников «РобоФест – 2018». Он развернется в стенах областного Дома молодежи.
 
 
 >
Фото: новостикрыма.com
Победители регионального отбора отправятся на всероссийский этап в Москву. На фестивале развернется яркое робототехническое событие – соревнование лучших команд Архангельской области.       
 
Для участников доступны следующие номинации:
  • Jr. FIRST LegoLeague - для детей 6-8 лет;
  • Hello, Robot! Lego (две возрастные группы) – для учащихся 3-6 классов;
  • Hello, Robot! Open (две возрастные группы) – для учащихся 3-9 классов;
  • РобоКарусель – для учащихся 7-11 классов.
Подать заявку можно до 24 декабря. Все регламенты соревнований и дополнительную информацию можно найти на странице мероприятия.
Автор: Анна К.
84 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
В Архангельске водитель без прав сбил ребенка на светофоре и уехал
Общество | Новости раздела
 
Водопроводная вода на юге Поморья не соответствует гигиеническим нормам
Водопроводная вода на юге Поморья не соответствует гигиеническим нормам
В адрес депутата Облсобрания Юрия Шарова обратился житель Коноши, возмущенный как качеством водопроводной воды, так и частотой ее подачи в квартиры коношан. Роспортебнадзор провел проверку.
сегодня 15:27
74
 
В архангельской школе завершается ремонт рухнувшего весной козырька
В архангельской школе завершается ремонт рухнувшего весной козырька
В мае этого года в школе №48 на острове Хабарка произошло обрушение козырька центрального входа. Сейчас ремонтные работы там завершаются, уже в этом году школьники смогут воспользоваться новым входом в учебное заведение.
сегодня 15:18
83
 
В Архангельске впервые пройдет фестиваль для любителей робототехники
В Архангельске впервые пройдет фестиваль для любителей робототехники
Школа робототехники организует первый открытый региональный фестиваль среди школьников «РобоФест – 2018». Он развернется в стенах областного Дома молодежи.
сегодня 15:09
85
 
Полгода тюрьмы получил житель Поморья за хмельную езду
Полгода тюрьмы получил житель Поморья за хмельную езду
Житель Устьянского района вновь сел за руль пьяным, за что вскоре и поплатился. Он получил 6 месяцев колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.
сегодня 15:03
103
 
Экс-мэр Архангельска пытается втянуть Путина в рекламу своих арт-проектов
Экс-мэр Архангельска пытается втянуть Путина в рекламу своих арт-проектов
В начале декабря Александр Донской в Москве открыл выставку «Суперпутин», которая рассказывает о «сверхспособности» и «силе» лидера России. Раскрутить свою экспозицию экс-мэр Архангельска решил необычным способом.
сегодня 14:30
211 4
Марина Р.: Конечно, не понравятся! Нет диалога у Виктора Николаевича с народом......
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080