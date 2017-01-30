наверх
Новости Архангельска
30 января, понедельник 13:27
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
231
27.01.17
Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января!
134
29.01.17
Сквозь бури и лёд: краткие итоги работы российских рыбопромышленников за 2016 год
85
29.01.17
Участницы коллектива «Дивованье» награждены Почетным знаком святой Татианы
74
24.01.17
На жилом комплексе «Зеленый квартал» в Архангельске завершают последний этаж
63
27.01.17
К концу 2017 года в России будет работать 200 магазинов детских игрушек TOY. RU
59
27.01.17
Архангелогородцам предлагают показать настоящую русскую «зимнюю удаль»
58
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске вспоминают самого харизматичного губернатора Анатолия Ефремова

Сегодня ему бы исполнилось 65 лет. Ефремов был ярким архангельским политиком, патриотом Поморья и истинно «народным» губернатором Архангельской области.
В Архангельске очень много памятных мест, связанных с самым харизматичным и любимым народом губернатором. Для архангелогородцев и первых лиц города стало традицией собираться у дома, где раньше жил Анатолий Ефремов, и возлагать цветы к памятной табличке.

Особую роль личность Ефремова сыграла в жизни ныне члена Совета Федерации от Архангельской области Виктора Павленко. По словам экс-мэра Архангельска, он стал управленцем во многом благодаря «школе Ефремова», а регион в лице Анатолия Антоновича потерял одного из самых эффективных и пробивных руководителей за всю свою историю.
 
- Анатолий Ефремов умел говорить с людьми, общаться с народом на равных и всегда с большим чувством собственного достоинства. В этом отношении он был настоящим помором – смелым, независимым, даже ершистым – за словом в карман не лез. Как руководитель Анатолий Антонович был жестким, но, наверное, без этого невозможно возглавлять регион равный по площади нескольким европейским государствам. Несмотря на внешнюю суровость, он был очень добрым человеком, очень искренним, открытым и прямым, как в словах, так и в делах. Он неподдельно любил людей и свой край, - заявил Виктор Павленко. 
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Pavlenkosenator
просмотров: 174
дата: 30.01.17 | 12:18
комментариев: 0
0 2
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080