Сегодня ему бы исполнилось 65 лет. Ефремов был ярким архангельским политиком, патриотом Поморья и истинно «народным» губернатором Архангельской области.

В Архангельске очень много памятных мест, связанных с самым харизматичным и любимым народом губернатором. Для архангелогородцев и первых лиц города стало традицией собираться у дома, где раньше жил Анатолий Ефремов, и возлагать цветы к памятной табличке.



Особую роль личность Ефремова сыграла в жизни ныне члена Совета Федерации от Архангельской области Виктора Павленко. По словам экс-мэра Архангельска, он стал управленцем во многом благодаря «школе Ефремова», а регион в лице Анатолия Антоновича потерял одного из самых эффективных и пробивных руководителей за всю свою историю.



- Анатолий Ефремов умел говорить с людьми, общаться с народом на равных и всегда с большим чувством собственного достоинства. В этом отношении он был настоящим помором – смелым, независимым, даже ершистым – за словом в карман не лез. Как руководитель Анатолий Антонович был жестким, но, наверное, без этого невозможно возглавлять регион равный по площади нескольким европейским государствам. Несмотря на внешнюю суровость, он был очень добрым человеком, очень искренним, открытым и прямым, как в словах, так и в делах. Он неподдельно любил людей и свой край, - заявил Виктор Павленко.

