В Архангельске заливавших монтажной пеной двери должников коллекторов ждет суд

В Архангельске завершено расследование уголовного дела в отношении группы коллекторов. Почти год пятеро бандитов вымогали деньги с должников одного из центров микрозаймов.

С апреля 2015 года по февраль 2016 года пятеро мужчин — сотрудников обособленного подразделения кредитного учреждения — незаконными способами пытались «выбить» деньги с должников микрофинансовой организации. «Черные коллекторы» разбивали стекла в квартирах горожан, заливали монтажной пеной входные двери квартир и автомобилей, расклеивали листовки с оскорбительными текстами.

«Следствием установлена причастность обвиняемых к 26 эпизодам противоправной деятельности, среди которых самоуправство, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», - рассказала News29 официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.