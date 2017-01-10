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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельске женщины вытолкали застрявший на обледенелой дороге автобус

Всё больше просмотров в социальной сети набирает видео, на котором женщины-пассажирки помогают водителю забуксовавшего на остановке «ПАЗика» выбраться из «ледового плена».
На кадрах снятого Светланой Юсковец ролика автобус маршрута №64 безрезультатно пытается отъехать от остановки у магазина «Пингвин» на Воскресенской, 103. 

Для благого дела своей подушки не пожалела кондуктор автобуса. Она положила её под колёса, но это едва помогло сдвинуть многотонный «ПАЗик» с места. В дальнейшем на помощь пришли пассажиры, среди которых оказались одни женщины. Все вместе, как в знаменитой народной сказке про репку, они вытолкали автобус и продолжили движение.

«Женщины понимают, что такое выехать из ледяной лунки «враскачку». Сейчас половина автомобилистов с такой задачей справиться не могут. Драйв включат, на педальку нажмут, а машинка не едет», - поделился своим мнением в комментариях к видео Роман Каракчиев.

Некоторые пользователи соцсети утверждают, что в автобусе также находились мужчины, которые предпочли «испариться».

Отметим, что из-за морозов в Архангельске в период новогодних каникул было зафиксировано множество аварий на водопроводных сетях. Хлынувшая из-под земли вода залила дороги, превратив их в каток. Один из таких прорывов произошел вблизи магазина «Пингвин»


 

  
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просмотров: 1970
дата: 10.01.17 | 10:59
комментариев: 5
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Комментарии пользователей
Коля Т. (5)
Раз как-то застрял на Космонавтов "скотовоз" 112 м-та при Советах ещё.Мужики вышли,толканули,а он взял и уехал.Я-то ладно,только до Гагарина хотел на нём доехать,а некоторые в аэропорт ехали,у них в салоне вещи остались.И главное,оставшиеся в автобусе пассажиры промолчали,или водила "забил" ни их вопли.В общем уехал и всё.С тех пор хер меня заставят автобус толкать.
10.01.17
23:31
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Виктор К. (4)
Ну должен тогда бесплатно провезти толкачей))
10.01.17
20:27
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PrizraK (3)
А как отреагировал сити-менагер на этот ролик? Или этот блаженный не в курсе где находится этот пресловутый "Пингвин"?
10.01.17
18:49
  на стену ВК | твитнуть | ответить   +1
Fialka (1)
Один-то мужчина есть вроде)
10.01.17
11:34
+
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