Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Архангельске женщины вытолкали застрявший на обледенелой дороге автобус Всё больше просмотров в социальной сети набирает видео, на котором женщины-пассажирки помогают водителю забуксовавшего на остановке «ПАЗика» выбраться из «ледового плена». снятого Светланой Юсковец ролика автобус маршрута №64 безрезультатно пытается отъехать от остановки у магазина «Пингвин» на Воскресенской, 103.

На кадрахролика автобус маршрута №64 безрезультатно пытается отъехать от остановки у магазина «Пингвин» на Воскресенской, 103. Для благого дела своей подушки не пожалела кондуктор автобуса. Она положила её под колёса, но это едва помогло сдвинуть многотонный «ПАЗик» с места. В дальнейшем на помощь пришли пассажиры, среди которых оказались одни женщины. Все вместе, как в знаменитой народной сказке про репку, они вытолкали автобус и продолжили движение.



«Женщины понимают, что такое выехать из ледяной лунки «враскачку». Сейчас половина автомобилистов с такой задачей справиться не могут. Драйв включат, на педальку нажмут, а машинка не едет», - поделился своим мнением в комментариях к видео Роман Каракчиев.



Некоторые пользователи соцсети утверждают, что в автобусе также находились мужчины, которые предпочли «испариться».



Отметим, что из-за морозов в Архангельске в период новогодних каникул было зафиксировано множество аварий на водопроводных сетях. Хлынувшая из-под земли вода залила дороги, превратив их в каток. Один из таких прорывов произошел вблизи магазина «Пингвин».

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