На кадрах снятого Светланой Юсковец
ролика автобус маршрута №64 безрезультатно пытается отъехать от остановки у магазина «Пингвин» на Воскресенской, 103.
Для благого дела своей подушки не пожалела кондуктор автобуса. Она положила её под колёса, но это едва помогло сдвинуть многотонный «ПАЗик» с места. В дальнейшем на помощь пришли пассажиры, среди которых оказались одни женщины. Все вместе, как в знаменитой народной сказке про репку, они вытолкали автобус и продолжили движение.
«Женщины понимают, что такое выехать из ледяной лунки «враскачку». Сейчас половина автомобилистов с такой задачей справиться не могут. Драйв включат, на педальку нажмут, а машинка не едет», - поделился своим мнением в комментариях к видео Роман Каракчиев.
Некоторые пользователи соцсети утверждают, что в автобусе также находились мужчины, которые предпочли «испариться».
Отметим, что из-за морозов в Архангельске в период новогодних каникул было зафиксировано множество аварий на водопроводных сетях. Хлынувшая из-под земли вода залила дороги, превратив их в каток. Один из таких прорывов произошел вблизи магазина «Пингвин».
23:31
20:27
18:49
11:34