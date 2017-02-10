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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельской области 300 лифтов непригодны для использования

Все они будут заменены или отремонтированы в 2017 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Большинство домов, где приведут в порядок лифты, расположены в Архангельске и Северодвинске.
Также в программу вошли дома, расположенные в Коряжме, Новодвинске, Мирном. В настоящее время идут работы по отбору проектных и строительных организаций, которые могут быть допущены к участию в конкурсах на замену лифтового оборудования в жилых домах. Аукционы планируется объявить в марте, а уже в мае заключить договоры.
 
Стоит отметить, что ориентировочная стоимость работ по замене одного лифта грузоподъемностью до 400 килограммов составляет примерно 1,9 миллиона рублей. Для финансирования работ намерены использовать механизм рассрочки платежей на срок до 36 месяцев.
 
В целом по области общее количество лифтового оборудования, которое эксплуатируется более 25 лет, превышает 1000 единиц. 
  
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дата: 10.02.17 | 12:34
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