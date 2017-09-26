В Архангельской области больше шести тысяч человек заболели ОРВИ

Показатель заболеваемости всего населения составил 59,9 на 10 тысяч населения. Эта цифра ниже эпидемического порога на 5,8 %.По Архангельску, который является опорной базой по гриппу, за период с 18 сентября по 24 сентября зарегистрировано 3 678 случаев заболевания ОРВИ, в том числе у детей – 2 526. С диагнозом ОРВИ госпитализировано 42 человека, в том числе детей – 31.В области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным мониторинга за ходом иммунизации в регионе привито 145 737 человек, в том числе детей – 34 475.