наверх
Новости Архангельска
12 февраля, воскресенье 18:35
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
11.02.17
Архангельские приставы заставили нотариуса прекратить прием граждан в квартире
100
10.02.17
Купить квартиру в новостройках Архангельска и Северодвинска стало проще и дешевле
95
11.02.17
Машино-место официально признано объектом недвижимости
95
11.02.17
Крупнейшие застройщики Архангельской области подтвердили свое участие в стройфоруме
89
11.02.17
Всероссийская акция «Письмо Победы» стартовала в Архангельской области
89
10.02.17
В Архангельске открыли первое почтовое мини-отделение
84
11.02.17
В этом году группа компаний «Восток-Сервис» отмечает 25-летний юбилей
76
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельской области два человека погибли от отравления метанолом

Жители Поморья скончались от отравления метиловым спиртом, который содержится и в стеклоомывающих жидкостях для автомобиля.
По данным надзорного ведомства, в 2016 году в Архангельской области зарегистрировано восемь случаев острых отравлений метанолом. За январь 2017-го – уже два, все случаи имели смертельный исход.

Роспотребнадзор напоминает, что в «незамерзайках» содержание метилового спирта должно быть не более 0,05%.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске более 70 человек скончались от отравления метанолом, который содержался в средстве для ванн "Боярышник". Сейчас в России действует временный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. В Поморье проходят рейды полиции и Роспотребнадзора по выявлению незаконной продажи непищевого алкоголя. 



  
версия для печати
  
просмотров: 297
дата: 12.02.17 | 12:39
комментариев: 3
1 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Солнышко К. (2)
В любой кисок ,особенно в те ,которые на остановках , подходи и покупай . Только в газетных киосках не торгуют этой дрянью. А в остальных , почти во всех . Господа полицейские , что не знают об этом ? Простые граждане знают , а они нет . Мое мнение , что просто не хотят с этим бороться . Охают , ахают , а толку - ноль.
12.02.17
18:18
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
Свиной грипп, оборотни в погонах, педофилы... Что там ещё было? Теперь вот вокруг "фунфыриков" танцы с бубнами начались, похоже. Блеать, верните уже госмонополию на алкоголь и не изобретайте велосипед. И карайте всех этих алкодельцов -частников.
12.02.17
13:25
  на стену ВК | твитнуть | ответить   +2
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080