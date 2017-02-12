По данным надзорного ведомства, в 2016 году в Архангельской области зарегистрировано восемь случаев острых отравлений метанолом. За январь 2017-го – уже два, все случаи имели смертельный исход.
Роспотребнадзор напоминает, что в «незамерзайках» содержание метилового спирта должно быть не более 0,05%.
Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске более 70 человек скончались от отравления метанолом, который содержался в средстве для ванн "Боярышник". Сейчас в России действует временный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. В Поморье проходят рейды
полиции и Роспотребнадзора по выявлению незаконной продажи непищевого алкоголя.
18:18
13:25