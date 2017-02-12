Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Архангельской области два человека погибли от отравления метанолом Жители Поморья скончались от отравления метиловым спиртом, который содержится и в стеклоомывающих жидкостях для автомобиля.



Роспотребнадзор напоминает, что в «незамерзайках» содержание метилового спирта должно быть не более 0,05%.



Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске более 70 человек скончались от отравления метанолом, который содержался в средстве для ванн "Боярышник". Сейчас в России действует временный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. В Поморье проходят







По данным надзорного ведомства, в 2016 году в Архангельской области зарегистрировано восемь случаев острых отравлений метанолом. За январь 2017-го – уже два, все случаи имели смертельный исход.Роспотребнадзор напоминает, что в «незамерзайках» содержание метилового спирта должно быть не более 0,05%.Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске более 70 человек скончались от отравления метанолом, который содержался в средстве для ванн "Боярышник". Сейчас в России действует временный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. В Поморье проходят рейды полиции и Роспотребнадзора по выявлению незаконной продажи непищевого алкоголя. версия для печати просмотров: 297

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