Полицейские Поморья продолжают регистрировать мошеннические действия в отношении пожилых людей. В последнее время жулики звонят на мобильные телефоны и представляются работниками Пенсионного фонда.

В разговоре они сообщают о возникших трудностях при переводе денег. Мошенники просят пенсионеров подойти к банкомату и произвести несколько манипуляций. В результате люди сами привязывают карту к чужому номеру телефона, и все средства со счета исчезают.

Сотрудники полиции напоминают, что о любых изменениях, связанных с пенсионными начислениями, работники Пенсионного фонда сообщат вам специальным письмом или попросят подойти непосредственно в офис учреждения. По телефону эта информация не обсуждается.