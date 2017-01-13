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Архангельск: Общество

     

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В Архангельской области начались единовременные пятитысячные выплаты пенсионерам

Большая часть пенсионеров уже получили денежные средства на банковские счета. Это около 245 тысяч человек. Те, кто пользуется услугами почты, начали получать выплату с 13 января.
Средства направлены во все доставочные организации: Почту России, Сбербанк, а также другие кредитные и доставочные организации, которые осуществляют выплату пенсий по выбору пенсионера.

Выплата и доставка 5 тысяч рублей будут завершены до 28 января. Финансирование и доставка пенсии и других социальных выплат, которые пенсионеры традиционно получают вместе с пенсией, за январь производится по графику, по которому ежемесячно доставляются пенсии.

Те пенсионеры, которые получают пенсию через доставку на дом Почтой России или иной доставочной организацией по графику доставки с 13 января и до дня окончания выплатного периода, получат пенсию и единовременную выплату одновременно. К тем пенсионерам, которым почтальон уже принес пенсию в первой декаде января, почтальон придет еще раз и доставит единовременную выплату.

На банковские счета пенсионеров в кредитных организациях пенсия и единовременная выплата перечисляются двумя платежами, которые могут поступить в разное время.

Единовременная выплата производится на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. 
 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: pfr
просмотров: 374
дата: 13.01.17 | 17:29
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