В Мирном по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества руководством фирмы «Баренц».

По версии следствия, 30 июня 2015 между Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге и Научно-производственным центром «Баренц» был заключен госконтракт на выполнение работ по восстановлению загрязненных нефтепродуктами земель в районе Мирного на сумму 175 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

Обществом были проведены работы по обезвреживанию части территории от разливов нефтепродуктов, которые оплачены заказчиком. Однако в мае - июне 2016 года на месте проведения работ вновь выступили разливы нефтепродуктов и водно-мазутной смеси.

Как пояснили в областной прокуратуре, позже было установлено, что обществом фактически не выполнен весь объем предусмотренных государственным контрактом работ, тем самым незаконно получены 10 миллионов рублей.

Ведется следствие. Будет назначено проведение строительной экспертизы.