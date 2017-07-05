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Общество | Главные новости

В Архангельской области открыли понтонную переправу через Пинегу

сегодня 12:54
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С 5 июля около посёлка Ясный в Пинежском районе работает круглосуточный понтонный мост. Передвижение по нему бесплатно.
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Фото: vk.com
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Высокий уровень воды не позволял установить понтонный мост, хотя контракты на содержание переправ через Пинегу были заключены в конце мая.
 
Между тем, в соседней Паленьге транспортные средства через реку до сих пор перевозят на пароме. Причина – дамба, которая всё ещё находится под водой. Для того, чтобы переехать на противоположный берег бесплатно, нужно попасть на паром, который курсирует с 6 часов утра до 22 часов вечера.

При этом, речные перевозчики не в состоянии справиться с потоком автомобилей в период выходных, из-за чего возникают пробки. Людям приходится стоять в очереди весь день, чтобы попасть на другой берег. Причем уже за деньги - после десяти вечера услуга становится платной - об этом мы писали в одной из наших публикаций.
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В Архангельской области открыли понтонную переправу через Пинегу
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