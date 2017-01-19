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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельской области подтверждены 60 случаев заболеваемости гриппом

Сегодня состоялось первое заседание медицинского штаба по предупреждению распространения гриппа. В совещании приняли участие представители регионального минздрава, управления Роспотребнадзора, руководители больниц и поликлиник.
В настоящий момент эпидемический порог заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе в целом превышен на шесть процентов и составляет 78,8 случаев на десять тысяч населения. В областном центре, который является опорной базой по гриппу, аналогичный показатель превышен на 23 процента.
 
— Лабораторно подтверждены 60 случаев заболевания гриппом вируса АH3N2. Это известный и далеко не новый штамм, – сообщил руководитель управления Роспотребнадзора  в Архангельской области Роман Бузинов.
 
В настоящий момент карантинно-ограничительные мероприятия введены в Архангельске и Северодвинске. Закрыты на карантин класс в архангельской школе № 34 (Исакогорский округ) и детский сад в Мезенском районе.
 
При превышении эпидемического порога муниципальные образования имеют право самостоятельно вводить карантинно-ограничительные мероприятия, но пока серьезных оснований для этого нет.
 
Как заявили на заседании штаба, в медицинских учреждениях области проводится комплекс мероприятий по предупреждению эпидемии гриппа и ОРВИ.
 
— Минимизировано  посещение здоровыми людьми поликлиник и больниц, увеличена продолжительность приёма больных (в том числе в выходные и праздничные дни) и их посещения терапевтами на дому. Вводятся ограничения по посещениям пациентов в стационарах, – сообщил заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков. – При обострении ситуации мы готовы развернуть до 818 коек инфекционного профиля. Сегодня их 464.
 
В медицинских организациях создан постоянно пополняемый запас противовирусных препаратов, лекарств для лечения осложнений гриппа и одноразовых медицинских масок. Постоянно ведётся мониторинг наличия необходимых препаратов в аптеках.
По мнению специалистов, ситуация пока развивается более благоприятно, чем в прошлом году. Во многом – за счёт высокого для региона показателя иммунизации населения.
 
— Было привито более 33 процентов населения, это на 45,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Показатель является рекордным за всю историю Архангельской области. Вакцина против гриппа была поставлена своевременно, штамм гриппа АH3N2 в ней присутствовал, – пояснил Роман Бузинов.
 
Специалисты отмечают, что в настоящий момент самым эффективным средством профилактики гриппа является соблюдение правил личной гигиены и приём противовирусных препаратов по рекомендации лечащего врача. Не стоит забывать и о традиционных народных средствах для повышения иммунитета: луке, чесноке, витаминных напитках из клюквы, шиповника, брусники и лимона.
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автор: dvinalander
просмотров: 249
дата: 19.01.17 | 22:39
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