Совместно с представителями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области будут проведены рейды по пресечению фактов нарушения правил ношения, транспортирования и использования оружия в период охоты, а также фактов браконьерства.
Совместно с участковыми уполномоченными полиции будут осуществляться проверки условий хранения гражданами огнестрельного оружия по месту их жительства. С жителями региона сотрудниками Росгвардии будет проведена дополнительная разъяснительная работа о необходимости обеспечения сохранности оружия, о мерах ответственности за нарушения правил оборота оружия, в том числе сроков продления разрешений на хранение и ношение оружия, о соблюдении мер безопасности на охоте.
Всего с начала текущего года было проведено около 11,5 тысяч проверок условий хранения оружия, в рамках которых выявлено 715 нарушений.