Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Архангельской области проходят проверки владельцев охотничьего оружия С 29 апреля по 9 июня 2017 года на территории Архангельской области проводится межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Охота». Совместно с представителями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области будут проведены рейды по пресечению фактов нарушения правил ношения, транспортирования и использования оружия в период охоты, а также фактов браконьерства.



Совместно с участковыми уполномоченными полиции будут осуществляться проверки условий хранения гражданами огнестрельного оружия по месту их жительства. С жителями региона сотрудниками Росгвардии будет проведена дополнительная разъяснительная работа о необходимости обеспечения сохранности оружия, о мерах ответственности за нарушения правил оборота оружия, в том числе сроков продления разрешений на хранение и ношение оружия, о соблюдении мер безопасности на охоте.



Всего с начала текущего года было проведено около 11,5 тысяч проверок условий хранения оружия, в рамках которых выявлено 715 нарушений.

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