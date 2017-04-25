Система распределённых ситуационных центров формируется в соответствии с указом Президента России. Планируется, что он будет создан в Поморье до конца 2018 года.

К настоящему времени в регионе сформирована рабочая группа по созданию и внедрению информационно-аналитической системы Архангельской области – подсистемы ситуационного центра Губернатора Архангельской области.



По поручению зампредседателя правительства региона Евгения Фоменко министр экономического развития региона Семён Вуйменков и заместитель министра связи и информационных технологий региона Виктор Шамов в рамках рабочего визита в Томскую область ознакомились с работой одного из лучших региональных ситуационных центров страны.



- Ситуационные центры являются одним из важнейших элементов современной методологии анализа ситуации и принятия решений, - отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. - Использование существующего опыта, типовых проектных решений позволит существенно сократить затраты на внедрение центров, разработать наиболее эффективный и действенный механизм управления, именно поэтому было принято решение об изучении опыта, накопленного в субъектах Российской Федерации.



Об особенностях ситуационного центра Губернатора Томской области Семёну Вуйменкову рассказал один из его создателей, заместитель Губернатора Томской области Михаил Сонькин.



- Ситуационный центр - уникальная система, позволяющую объединить информацию из разных систем, провести ее контроль и анализ в наглядном для руководителя виде. Одним из инструментов для этого являются информационные панели, отображающие аналитические и справочные данные, объединенные по различным тематическим блокам, - сообщил Михаил Сонькин. - Внедрение данного инструмента показало свою высокую эффективность при оценке социально-экономического развития региона, а также при мониторинге чрезвычайных ситуаций, например таких как лесные пожары и паводковая обстановка на территории региона.



Основой ситуационных центров являются интеллектуальные информационные системы, опирающиеся в работе на все доступные административно-управленческие, технические, телекоммуникационные и информационно-аналитические ресурсы.



Благодаря этим системам, центры с одной стороны обеспечивают оперативное получение объективной и актуальной информации и её отображение на коллективных средствах визуализации (например, большой экран), с другой - позволяют проводить автоматизированный анализ обширного массива информации, включающего и сведения о накопленном опыте (действиях, ранее предпринятых в схожих условиях, их последствиях, преимуществах и недостатках).



Имеющиеся в системе данные проецируются на текущую ситуацию, в результате чего генерируются различные сценарии её развития, возможные при принятии тех или иных решений.



- Незаменимые в кризисных ситуациях благодаря адаптивности к внешним условиям, ситуационные центры эффективны и в повседневной работе. Они позволяют осуществлять мониторинг существующей обстановки, прогнозировать её изменения, оценивать риски возникновения социальной напряженности или чрезвычайных ситуаций, что делает возможным предотвращение ряда проблем или их минимизацию, - подчеркнул Семён Вуйменков.- Еще одним преимуществом ситуационных центров является единство данных, доступных различным службам и ведомствам, что обеспечивает скоординированность действий и возможность оперативного принятия совместных решений.



С учетом территориальной протяженности Арктической зоны и присутствию на её территории нескольких регионов, создание ситуационного центра было признано оптимальным инструментом для выполнения положений международных и национальных документов в области использования ресурсов, обеспечения экологической безопасности, осуществления эффективного социально-экономического развития макрорегиона.



- В Архангельской области предполагается создание ситуационного центра не только в формате региональной структуры мониторинга, но и в качестве элемента формирующегося единого информационного пространства Российской Федерации в Арктической зоне, - сообщил заместитель председателя Правительства Архангельской области Евгений Фоменко.- Целью создания подобной площадки для взаимодействия является повышение эффективности государственного управления Арктической зоной Российской Федерации.



Семён Вуйменков отметил, что создание единого ситуационного центра, в котором у каждого из Арктических регионов будет свой блок, эффективнее не только в экономическом, но и в информационном плане.



- Каждый регион получит и собственный центр с персональными сведениями о своем субъекте и доступ к общему массиву информации, пулу совместных проектов и задач, - подчеркнул Семён Вуйменков. – Во время своего визита в Архангельск, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики, Дмитрий Олегович Рогозин подчеркнул важность сотрудничества, а не соперничества в макрорегионе. Создание ситуационного центра сможет стать импульсом к укреплению совместной работы.