В Поморье многодетные семьи приступают к строительству многоквартирных домов

Сейчас в регионе сформировались две инициативные группы многодетных семей – в Архангельске и Северодвинске, которые готовятся реализовать право, которое они получили минувшим летом.

Напомним, летом этого года многодетные семьи Архангельской области получили право на строительство многоквартирных домов. Для этого им необходимо объединяться в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Механизм новый, а потому, безусловно, возникают трудности. В связи с этим решено провести расширенный «круглый стол» с представителями муниципальных образований, в рамках которого должны быть даны разъяснения по всем поставленным вопросам. Мероприятие состоится 15 ноября, на него приглашены не только руководители профильных органов власти правительства региона, но и представители Пенсионного фонда РФ и банковского сектора.

Это необходимо для того, чтобы обсудить с Пенсионным фондом возможности использования материнского капитала, а с представителями банков – перспективы формирования специального пакета предложений по ипотечному кредитованию многодетных семей, которые будут строить квартиры, объединившись в ЖСК.

Муниципалитетам рекомендовано определить земельные участки, которые можно зарезервировать под эти цели. Информация должна быть в дальнейшем размещена в открытом доступе на сайтах муниципальных образований, чтобы семьи активнее объединялись в ЖСК. Параллельно предстоит разработать механизм организации «горячей линии», на которую непосредственно будут обращаться многодетные семьи.

Повышенное внимание на круглом столе будет уделено вопросам обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. На сегодняшний день наилучшие показатели по этому направлению работы – у Коряжмы, Устьянского, Красноборского, Виноградовского, Холмогорского и Приморского районов. К примеру, в Устьянах из 209 предоставленных участков 207 обеспечено электросетями, 203 – водоснабжением, все участки – грунтовыми дорогами.

Однако в целом по области муниципальным образованиям предстоит провести весьма значительные объёмы работ для того, чтобы строительство семьями многоквартирных домов не оказалось для них непосильной ношей.

Правительство Архангельской области рассматривает возможность оказания финансовой поддержки муниципалитетам на инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

В целях эффективности и результативности использования бюджетных средств минстрой региона разработал «Порядок осуществления предварительной оценки заявок муниципальных образований на включение в проект областной адресной инвестиционной программы мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на территории региона, объектами необходимой инфраструктуры и определения рекомендуемого размера предоставляемой субсидии».

Этот порядок утверждён правительством области. Муниципалитетам настоятельно рекомендовано детально ознакомиться с документом.