Накануне в областную службу спасения обратились родственники 70-летнего мужчины, который 30 апреля ушел рыбачить на озеро Бабье Приморского района. Он собирался жить в избе и рыбачить до 2 мая.

В тот же день на озеро попытались проехать сотрудники полиции, но из-за большого количества снега не смогли это сделать. Пройти пешком также не удалось.

На специальной технике в Приморский район выехала оперативная группа областной службы спасения. Обнаружить пенсионера или его следы в тот вечер не удалось. Сегодня поисковые работы будут продолжены.

По словам родственников, пожилой мужчина был одет в резиновые черные сапоги, бушлат, на голове – черная вельветовая кепка. С собой он взял деревянный самодельный коричневый ящик и ледобур.