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Архангельск: Общество

     

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В Архангельской области спасатели ищут пропавшего 70-летнего рыбака

Накануне в областную службу спасения обратились родственники 70-летнего мужчины, который 30 апреля ушел рыбачить на озеро Бабье Приморского района. Он собирался жить в избе и рыбачить до 2 мая.

В тот же день на озеро попытались проехать сотрудники полиции, но из-за большого количества снега не смогли это сделать. Пройти пешком также не удалось.

На специальной технике в Приморский район выехала оперативная группа областной службы спасения. Обнаружить пенсионера или его следы в тот вечер не удалось. Сегодня поисковые работы будут продолжены.

По словам родственников, пожилой мужчина был одет в резиновые черные сапоги, бушлат, на голове – черная вельветовая кепка. С собой он взял деревянный самодельный коричневый ящик и ледобур.

  
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просмотров: 194
дата: 04.05.17 | 13:47
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