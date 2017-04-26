Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Архангельской области становится меньше детей-сирот В 2016 году в Архангельской области более 750 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, было передано на воспитание в семьи. Положительную динамику работы по устройству юных северян отметили участники регионального семинара-совещания руководителей органов опеки и попечительства, которое прошло в столице Поморья.



Организатор форума – министерство образования и науки Архангельской области. В центре особого внимания оказались вопросы защиты прав и законных интересов детей Поморья. Прежде всего, речь идёт об обеспечении права ребёнка жить и воспитываться в семье. Ежегодно органы опеки ставят на учёт вновь выявленных детей, которые остались без родительского попечения, поэтому на первый план выходит работа по их устройству в новые семьи.



Развитию института приёмных семей способствует целый комплекс мер социальной поддержки, адресованных тем, кто решил взять на воспитание ребёнка. Например, семьи, в которых живут не менее трёх собственных и приёмных детей, получают статус многодетных. Это позволяет им претендовать на различные льготы: региональный материнский капитал, субсидии, которые, в частности, можно расходовать на улучшение жилищных условий.



В Архангельской области ежегодно проводится масштабная информационная кампания, в которой принимают участие не только региональные СМИ. Так, в детские дома Поморья на протяжении последних двух лет приезжает съёмочная группа программы «Пока все дома» - о юных северянах рассказывают в эфире Первого канала.



- С 2013 года количество детей, находящихся в учреждениях интернатного типа, сократилось в два раза. На сегодня региональный банк данных располагает сведениями о 990 юных северянах. Их устройство в семьи – одна из приоритетных задач, стоящих перед министерством образования и науки, - отметил глава регионального ведомства Игорь Скубенко.

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