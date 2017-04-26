наверх
Новости Архангельска
26 апреля, среда 23:21
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
24.04.17
Проект «Свадьба в подарок» набирает обороты в Архангельске
143
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
132
24.04.17
«Аквилон Инвест» завершил возведение зданий 2-й и 3-й очереди ЖК «Омега Хаус»
110
24.04.17
В новодвинской гимназии учится «супер класс»
100
24.04.17
«Аквилон Инвест» представил свои жилые комплексы на выставке «Жилищный проект»
97
25.04.17
33 минтаевых несчастья
90
25.04.17
Филиал кадастровой палаты принял участие в выставке «Жилищный проект»
80
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Архангельской области становится меньше детей-сирот

В 2016 году в Архангельской области более 750 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, было передано на воспитание в семьи.

Положительную динамику работы по устройству юных северян отметили участники регионального семинара-совещания руководителей органов опеки и попечительства, которое прошло в столице Поморья.

Организатор форума – министерство образования и науки Архангельской  области. В центре особого внимания оказались вопросы защиты прав и законных интересов детей Поморья. Прежде всего, речь идёт об обеспечении права ребёнка жить и воспитываться в семье. Ежегодно органы опеки ставят на учёт вновь выявленных детей, которые остались без родительского попечения, поэтому на первый план выходит работа по их устройству в новые семьи.

Развитию института приёмных семей способствует целый комплекс мер социальной поддержки, адресованных тем, кто решил взять на воспитание ребёнка. Например, семьи, в которых живут не менее трёх собственных и приёмных детей, получают статус многодетных. Это позволяет им претендовать на различные льготы: региональный материнский капитал, субсидии, которые, в частности, можно расходовать на улучшение жилищных условий.

В Архангельской области ежегодно проводится масштабная информационная кампания, в которой принимают участие не только региональные СМИ. Так, в детские дома Поморья на протяжении последних двух лет приезжает съёмочная группа программы «Пока все дома» - о юных северянах рассказывают в эфире Первого канала.

- С 2013 года количество детей, находящихся в учреждениях интернатного типа, сократилось в два раза. На сегодня региональный банк данных располагает сведениями о 990 юных северянах. Их устройство в семьи – одна из приоритетных задач, стоящих перед министерством образования и науки, - отметил глава регионального ведомства Игорь Скубенко.
 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: minobr
просмотров: 79
дата: 26.04.17 | 22:06
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080