В Архангельской области стартовала акция «Будь осторожен»

В течение месяца в девяти муниципальных образованиях Архангельской области проводятся мероприятия, где молодежи напоминают, как нужно себя вести на дорогах.

Также участники акции мастерят светоотражатели, которые сейчас очень необходимы пешеходу.– Сейчас ДТП по-прежнему является одной из самых острых проблем. Наша акция призывает уделять должное внимание этой проблеме. Плюс наших мероприятий в том, что молодежи не просто объясняют правила поведения на дорогах, но и показывают, как уберечь себя, например, с помощью светоотражателей, которые должны стать необходимой атрибутикой пешехода, – рассказал Алексей Чилибанов, директор областного Дома молодежи.