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Общество | Главные новости

В Архангельской области стартовала акция «Ребенок – главный пассажир!»

сегодня 08:38
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Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в нашей области, по-прежнему, остается напряженной. В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 77 ДТП с участием детей и подростков.
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Фото: Chesmasz.ru

С  10 по 16 июля 2017 года в регионе проводится профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир».Основная цель акции – повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров автомобильным транспортом.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в стране, в том числе и в нашей области,  по-прежнему остается напряженной. В первом полугодии 2017 года на территории региона зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых получили травмы различной степени тяжести 88 несовершеннолетних участников дорожного движения.

С участием детей-пассажиров произошло 30 аварий, в которых пострадали 39 детей, при этом часть юных пассажиров перевозилась с нарушением требований Правил дорожного движения. 

Стоит напомнить, что зачастую во время дорожного происшествия именно благодаря детскому удерживающему устройству и правильному его использованию удается уберечь юного пассажира от травм, а возможно сохранить жизнь.

В ходе профилактического мероприятия сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут ориентированы на выявление и пресечение нарушений правил перевозки юных пассажиров. На территории нашей области пройдут акции, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Сотрудники полиции проведут занятия для ребят в местах их отдыха.     

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Общество | Новости раздела
 
В Архангельской области стартовала акция «Ребенок – главный пассажир!»
В Архангельской области стартовала акция «Ребенок – главный пассажир!»
Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в нашей области, по-прежнему, остается напряженной. В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 77 ДТП с участием детей и подростков.
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