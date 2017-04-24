По данным на 20 апреля 2017 года пострадавшие оказались жителями Вельского, Коношского, Красноборского и Няндомского районов. Кроме того, один случай зафиксирован в Котласе.

За период с 1 января по 20 апреля 2017 года в регионе вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2 931 человек (18,8 % от запланированного числа), ревакцинировано 10 922 человека (39,7 % от запланированного числа).



Управление Роспотребнадзора по Архангельской области напоминает, что наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.



В Архангельской области вакцина против вирусного клещевого энцефалита приобретена и направлена в медицинские учреждения. При отсутствии противопоказаний прививку можно сделать в государственных медицинских организациях региона.



