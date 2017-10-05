В Архангельской области выросло число преступлений, связанных с врачебными ошибками

Глава СК Александр Бастрыкин в своем выступлении отметил, что повышенное внимание к вопросу расследования этой категории дел связано с тем, что их число в ряде регионов продолжает расти."Среди субъектов РФ существенный рост зарегистрированных сообщений о таких преступлениях наблюдается в Москве, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Мордовия, в Амурской области, в Магаданской области, а также в Архангельской области и Ненецком автономном округе", — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко в комментарии РИА Новости.