В Архангельской области выросло число преступлений, связанных с врачебными ошибками
сегодня 16:51
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Следственный комитет России назвал регионы, в том числе Поморье, в которых наблюдается существенный рост преступлений, связанных с небрежным исполнением медицинскими работниками своих обязанностей.
Глава СК Александр Бастрыкин в своем выступлении отметил, что повышенное внимание к вопросу расследования этой категории дел связано с тем, что их число в ряде регионов продолжает расти.
"Среди субъектов РФ существенный рост зарегистрированных сообщений о таких преступлениях наблюдается в Москве, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Мордовия, в Амурской области, в Магаданской области, а также в Архангельской области и Ненецком автономном округе", — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко в комментарии РИА Новости.