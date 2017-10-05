Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.10.17
700
04.10.17
684
03.10.17
615
03.10.17
587
04.10.17
556
04.10.17
555
04.10.17
530
реклама
реклама
Новости компаний
04.10.17
164
04.10.17
151
04.10.17
146
04.10.17
145
04.10.17
138
04.10.17
136
04.10.17
124
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В Архангельской области выросло число преступлений, связанных с врачебными ошибками

сегодня 16:51
70 0
Следственный комитет России назвал регионы, в том числе Поморье, в которых наблюдается существенный рост преступлений, связанных с небрежным исполнением медицинскими работниками своих обязанностей.
 >
Фото: nnrc.com
Глава СК Александр Бастрыкин в своем выступлении отметил, что повышенное внимание к вопросу расследования этой категории дел связано с тем, что их число в ряде регионов продолжает расти.

"Среди субъектов РФ существенный рост зарегистрированных сообщений о таких преступлениях наблюдается в Москве, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Мордовия, в Амурской области, в Магаданской области, а также в Архангельской области и Ненецком автономном округе", — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко в комментарии РИА Новости. 
70 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Водитель лесовоза признан виновным в столкновении с легковушкой в Архангельске
Общество | Новости раздела
 
За 9 месяцев в аэропорту Архангельска выявлено восемь инфекционных больных
За 9 месяцев в аэропорту Архангельска выявлено восемь инфекционных больных
Люди болели ветряной оспой, энтеровирусной и острой кишечной инфекциями. Специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия.
сегодня 17:15
0
 
В Архангельской области выросло число преступлений, связанных с врачебными ошибками
В Архангельской области выросло число преступлений, связанных с врачебными ошибками
Следственный комитет России назвал регионы, в том числе Поморье, в которых наблюдается существенный рост преступлений, связанных с небрежным исполнением медицинскими работниками своих обязанностей.
сегодня 16:51
71
 
Бизнесмены Поморья обеспечат осужденных работой
Бизнесмены Поморья обеспечат осужденных работой
В исправительной колонии №29 регионального тюремного ведомства в Плесецком районе состоялось заседание Попечительского совета. Главной темой обсуждения в ходе совещания стала производственная деятельность учреждения.
сегодня 15:37
98
 
В Поморье с 9 октября вводятся осенние ограничения для движения большегрузов
В Поморье с 9 октября вводятся осенние ограничения для движения большегрузов
Временные ограничения для большегрузного транспорта будут действовать на всей территории региона с 9 октября по 7 ноября. Главная цель мероприятия — сохранить дорожное полотно в период осенней распутицы, когда прочность грунтов существенно снижается.
сегодня 15:21
118
 
Только 25 призывников Поморья смогут пополнить ряды элитных подразделений войск
Только 25 призывников Поморья смогут пополнить ряды элитных подразделений войск
Осенью этого года около 1500 северян будут призваны в армию. Ребятам предстоит служить в Воздушно-космических силах, Сухопутных войсках и на Северном флоте, а также обеспечивать безопасность страны в составе Национальной гвардии.
сегодня 15:06
190
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080