В Архангельском МУП «Горсвет» начались сокращения рабочих и электриков

Кроме этого у активистов регионального отделения ОНФ есть информация, что у руководства предприятия есть намерение увеличить административный персонал в 2 раза. Общественники обеспокоены сокращениями, которые запланированы на муниципальном предприятии МУП «Горсвет» в Архангельске, и направят обращение в департамент городского хозяйства с просьбой разобраться в ситуации.

По сведениям активистов ОНФ, это не последнее решение директора предприятия. В ближайших планах – поставить задачу инженерным работникам определить улицы на окраинах города, где будут в ночное время отключать освещение, якобы с целью экономии средств. Предположительно будет продана часть техники, а к работам станут привлекать подрядчиков.

«Предварительное решение руководства Горсвета, мягко говоря, пугает. Областной центр и так не является городом с достаточным освещением – это отмечают и жители, и гости города, – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов. – Если еще отключить и окраины, то это первый шаг к преступности в этих и без того неблагополучных районах. В региональное отделение ОНФ раньше уже поступали сигналы от людей, проживающих в районах Варавино, Маймаксы, Сульфата, Бакарицы, Лахтинского шоссе, о том, что мачты освещения или не работают, или их редко включают, в связи с этим граждане не рискуют в вечернее время выходить из дома, что является нарушением их прав. Что касается увольнения рабочих, то все, наверное, помнят, как в результате недавних штормов в городе были обрывы линий электропередач и упавшие мачты освещения. Целые районы оставались без света долгое время, потому что не хватало рабочих рук. Но, видимо, раздуть офис для руководства важнее, чем сохранить коллектив специалистов, которые непосредственно выезжают на объекты, – заключил Варзумов.

Региональное отделение ОНФ направит обращение в департамент городского хозяйства с просьбой разобраться в ситуации и не допустить увольнения специалистов, а также отключения света на окраинах Архангельска.