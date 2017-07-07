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Общество | Главные новости

В Архангельскую область не пустили мясо и «молочку» из Финляндии

сегодня 16:47
109 2
Житель города Сортавала пытался провезти более 10 кг йогурта, творога, масла и колбасы. Однако продукция значительно превышала нормы ввоза.
 
 
 
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Фото: ursn10.ru
Фото: ursn10.ru
Фото: ursn10.ru
Перевес животноводческой продукции составил 10 кг 550 г. Примечательно, что у жителя Финляндии не было разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя.
 
В протоколе об административном правонарушении его владелец указал, что купил продукцию, не суммировав ее вес.
 
За выявленное нарушение требований действующего законодательства физическое лицо привлечено к административной ответственности, а продукцию в количестве 10 кг 550 г ему пришлось вернуть.
 
109 2
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kemastreet
07.07.17
18:17
Это событие надо золотыми буквами вписать в летопись Поморья и представить всех к наградам.
 
+ 0 -
Boater
07.07.17
17:54
А откуда взялся житель Финляндии? Их что двое было?
 
+ 0 -
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