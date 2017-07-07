В Архангельскую область не пустили мясо и «молочку» из Финляндии
сегодня 16:47
109
2
Житель города Сортавала пытался провезти более 10 кг йогурта, творога, масла и колбасы. Однако продукция значительно превышала нормы ввоза.
Перевес животноводческой продукции составил 10 кг 550 г. Примечательно, что у жителя Финляндии не было разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя.
В протоколе об административном правонарушении его владелец указал, что купил продукцию, не суммировав ее вес.
За выявленное нарушение требований действующего законодательства физическое лицо привлечено к административной ответственности, а продукцию в количестве 10 кг 550 г ему пришлось вернуть.
18:17