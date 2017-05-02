На территории учреждения будут работать несколько площадок. Это выставка «Оружие Победы», фотозона, где каждый сможет сфотографироваться в военной форме, у танка будет организована детская площадка с мастер-классами и тематическими играми.

Кроме этого, в это же время откроется выставка военной техники 40-х годов, студенты СГМУ развернут традиционный военно-полевой госпиталь. Также запланирована выставка поискового движения, в холле, кто не успел, будет возможность познакомиться с выставкой, посвященной юбилею северных конвоев.



Начиная с 12 часов на Троицком проспекте (напротив центра «Патриот») состоится сбор участников всероссийской, народной акции «Бессмертный полк». Предварительное время начала шествия – 13 часов.



С 14 часов начнет работу традиционная полевая кухня. Продолжится праздник концертной программой с участием творческих коллективов города, в рамках которого состоится награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия».



Завершится праздник в 17 часов запуском шаров и выступлением духового оркестра УФСИН.

