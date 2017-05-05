Архангельск: Общество

фото, видео с места события В День Победы северяне получат «Памятные треугольники» В рамах акции в районах Поморья волонтеры вручат всем желающим сборники-письма «Память моей семьи 1941-1945 гг.», изданные областным «Центром поддержки молодой семьи». В сборник вошли присланные молодыми северянами истории их родственников, прошедших Войну, и письма фронтовиков-поморов в тыл.



«За каждой строчкой писем чувствуется, что ребята испытывают гордость, сострадание и искренние переживаний за своих дедов и прадедов. Эти письма своего рода архивные документы, по которым можно читать страницы нашей истории. Пока жива наша память – живы будут и отдавшие свои жизни за Родину», - отметила директор центра Нэлла Пономарева. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Вера Л. просмотров: 66

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