В День кардиолога на базе архангельской клиники открылся кабинет эрготерапии
сегодня 22:43
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Сегодня в терапевтическом отделении областной клинической больницы Архангельска открылся кабинет эрготерапии. Его назначение - осуществлять реабилитацию пациентов с различными нарушениями моторики, в том числе после инсульта и инфаркта миокарда.
Инструменты, при помощи которых происходит реабилитация и само оформление кабинета больше всего напоминают детский сад: карточки с изображением предметов, пирамидки, кубики, логические задания и даже бизиборды. Но это впечатление обманчиво: при восстановлении пациентов используются высокие технологии и система занятий каждого пациента тщательно выстроена.
- В восстановительном лечении нуждается каждый пациент, не только перенесший инсульт, - подчёркивает Владимир Попов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой семейной медицины и внутренних болезней. - Это очень важно: не остановиться на том, чтобы сохранить человеку жизнь, но заново научить его всему, что было утрачено в результате болезни. Иными словами, нужно вернуть качество жизни. Это необходимо не только самому пациенту, но и членам его семьи. Ведь если человек беспомощен и постоянно нуждается в уходе, это довольно тяжёло и психологически, и экономически. При помощи таких кабинетов и наших специалистов-реабилитологов мы сможем вернуть человеку возможность не просто жить, но и радоваться этой жизни.
В кабинете
уже проходят занятия, на которых реабилитологи максимально тактично, но настойчиво учат пациентов: - Так, а это какой цвет? Правильно, синий.
- Часто приходится учить человека заново держать ложку в руке, чистить зубы, открывать кран, включать плиту, - рассказывает Надежда Ишекова, главный реабилитолог Архангельской области, доктор медицинских наук, зав. кафедрой физической культуры и медицинской реабилитации. - Это элементарные и необходимые навыки самообслуживания, благодаря которым человек сможет самостоятельно адаптироваться в быту. В идеале такие кабинеты должны быть в каждой районной поликлинике.