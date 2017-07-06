Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.07.17
930
04.07.17
872
05.07.17
869
04.07.17
761
04.07.17
754
04.07.17
695
04.07.17
645
реклама
реклама
Новости компаний
05.07.17
116
04.07.17
99
05.07.17
96
04.07.17
95
04.07.17
95
04.07.17
83
05.07.17
75
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В День кардиолога на базе архангельской клиники открылся кабинет эрготерапии

сегодня 22:43
59 0
Сегодня в терапевтическом отделении областной клинической больницы Архангельска открылся кабинет эрготерапии. Его назначение - осуществлять реабилитацию пациентов с различными нарушениями моторики, в том числе после инсульта и инфаркта миокарда.
 >
Фото: Klaipeda.myrbs.ru
Новости по теме
Кабинет трудовой терапии появится в архангельской больнице
Инструменты, при помощи которых происходит реабилитация и само оформление кабинета больше всего напоминают детский сад: карточки с изображением предметов, пирамидки, кубики, логические задания и даже бизиборды. Но это впечатление обманчиво: при восстановлении пациентов используются высокие технологии и система занятий каждого пациента тщательно выстроена.

- В восстановительном лечении нуждается каждый пациент, не только перенесший инсульт, - подчёркивает Владимир Попов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой семейной медицины и внутренних болезней. - Это очень важно: не остановиться на том, чтобы сохранить человеку жизнь, но заново научить его всему, что было утрачено в результате болезни. Иными словами, нужно вернуть качество жизни. Это необходимо не только самому пациенту, но и членам его семьи. Ведь если человек беспомощен и постоянно нуждается в уходе, это довольно тяжёло и психологически, и экономически. При помощи таких кабинетов и наших специалистов-реабилитологов мы сможем вернуть человеку возможность не просто жить, но и радоваться этой жизни. 

В кабинете уже проходят занятия, на которых реабилитологи максимально тактично, но настойчиво учат пациентов: - Так, а это какой цвет? Правильно, синий. 

- Часто приходится учить человека заново держать ложку в руке, чистить зубы, открывать кран, включать плиту, - рассказывает Надежда Ишекова, главный реабилитолог Архангельской области, доктор медицинских наук, зав. кафедрой физической культуры и медицинской реабилитации. - Это элементарные и необходимые навыки самообслуживания, благодаря которым человек сможет самостоятельно адаптироваться в быту. В идеале такие кабинеты должны быть в каждой районной поликлинике. 
59 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080