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Общество | Главные новости

В День семьи, любви и верности в Архангельске развернется праздничное гуляние

вчера 15:21
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Празднование развернётся на набережной Северной Двины у памятника святым Петру и Февронье Муромским в районе улицы Логинова.
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Гостей праздника ждёт зрелищная концертная программа, традиционное чествование юбилейных пар, а также супружеских пар, проживших много лет вместе, церемония вручения медалей «За любовь и верность», красивая церемония поздравления молодожёнов, романтичный вальс на Мосту влюблённых, парад участников открытого городского конкурса детских колясок и трехколёсных велосипедов «Моё первое авто», караоке-шоу, детские развлекательные программы, конкурсы и призы.
 
Традиционно в Аллее мастеров будут работать торговые ряды. Аллея мастеров имеет ещё одно название – Аллея влюблённых, здесь расположено Дерево желаний, на которое можно повязать свою ленточку. Желание должно быть одно, обязательно светлое, доброе и самое заветное, тогда оно обязательно исполнится.
 
Праздник состоится 8 июля, начало в 13:00.
Автор: АГКЦ
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В День семьи, любви и верности в Архангельске развернется праздничное гуляние
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