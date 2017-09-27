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Общество | Главные новости

В Холмогорском районе школьница получила 5 лет «условки» за кражу наркотиков

сегодня 12:39
157 2
Завершился судебный процесс над 16-летней жительницей деревни Красное Село. В январе 2017 года она гостила в квартире у своего приятеля и, уличив момент, украла у него наркотическое вещество.
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Фото: 41.rodina.news

Масса похищенного наркотика составила 2,73 грамма, что соответствует крупному размеру.

Суд назначил девушке наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что знакомый девушки, в чьей квартире и находился наркотик, уже осужден и отбывает наказание. 

157 2
0 0
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Boater
27.09.17
13:03
Потерпевший написал заявление?
 
+ 0 -
Vadimych
27.09.17
12:51
Украсть наркотик. Двоякое чувство )Может, она украла, чтобы выбросить. За хозяина дури переживая.
 
+ 0 -
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