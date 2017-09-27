В Холмогорском районе школьница получила 5 лет «условки» за кражу наркотиков
сегодня 12:39
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Завершился судебный процесс над 16-летней жительницей деревни Красное Село. В январе 2017 года она гостила в квартире у своего приятеля и, уличив момент, украла у него наркотическое вещество.
Масса похищенного наркотика составила 2,73 грамма, что соответствует крупному размеру.
Суд назначил девушке наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что знакомый девушки, в чьей квартире и находился наркотик, уже осужден и отбывает наказание.
13:03