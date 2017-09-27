В Коряжме суд обязал муниципальное предприятие убрать свалку ритуальных атрибутов

Предприятие «Благоустройство» не убирало территорию в районе рекультивированной свалки. На участке были раскиданы кучи веток, стволов, корней от свода деревьев, использованные предметы ритуальных услуг, кучи строительных отходов.

Коряжемский городской суд обязал МУП «Благоустройство» устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Организации нужно обеспечить уборку территории в районе рекультивированной свалки твердых бытовых отходов, расположенной в 100 метрах на север от закрытого участка городского кладбища.«Благоустройству» нужно убрать с территории и утилизировать отходы от свода деревьев, использованные предметы ритуальных услуг, строительные твердые и другие отходы и мусор в срок до 1 декабря 2017 года.