Перед судом предстанут 11 членов преступной группы, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования. Уголовное дело состоит из 36 томов. В ходе следствия вину признал только один подсудимый.

По версии правоохранителей, преступная группа, состоящая из жителей посёлка Вычегодский, в течение полутора лет занималась инсценировкой ДТП с повреждением деталей дорогостоящих иномарок. Аферисты по телефону сообщали в дежурную часть полиции о якобы имевшей место аварии с участием «подставных» автомобилей.

В дальнейшем участники группы обращались с заявлениями в страховые компании, требуя выплат по страховым случаям в результате ДТП. Добивались своего мошенники и через суды, если вдруг страховщики отказывались платить.

В результате преступники причинили ущерб семи страховым компаниям на общую сумму около 4 млн рублей, еще порядка 3,9 млн рублей собирались похитить, пояснили в прокуратуре Архангельской области.

Основанием для возбуждения данного уголовного дела стали материалы проверки, проведенной Котласской межрайонной прокуратурой по заявлению одной из страховых компаний.