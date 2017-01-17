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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Котласе назвали улицу в честь открывшего двинозавра палеонтолога

Улица Владимира Амалицкого появилась в Котласе в рамках празднования столетия города, которое будет широко отмечаться в этом году. Учёный проводил в этих местах в конце XIX века масштабные археологические раскопки.

Новая улица расположена в микрорайоне, где формируется квартал, предназначенный для многодетных семей. Он расположен недалеко от мест раскопок, которые проводил палеонтолог.

По плану здесь должны появиться 18 домов. Первые четыре земельных участка уже предоставлены многодетным семьям.

Впервые Владимир Амалицкий приехал в Котлас в 1895 году. На протяжении 15 лет он проводил самые масштабные в Российской империи палеонтологические раскопки. Было поднято огромное количество окаменелых останков древних животных. На основании этих находок учёный подтвердил гипотезу о существовании некогда единого русско-индо-африканского континента.

В ходе экспедиции были подняты останки многих древних животных, названных в честь места их обнаружения: двинозавр, двиния, котлассия, – рассказала директор местного краеведческого музея Татьяна Серёдкина.

Кстати, в 2017 году исполняется 100 лет со дня смерти знаменитого палеонтолога. А это еще один серьезный повод для увековечения его имени в названии котласской улицы.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: dvinalander
просмотров: 243
дата: 17.01.17 | 15:33
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Василий И. (1)
Здорово! А то все косманавты, Гоголи да Пушкины.
17.01.17
18:59
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